تقرير: أسطول بوتين في البحر الأسود أُجبر على الانسحاب من القرم

كشف تقرير مركز أبحاث حربي أمريكي، أن الأسطول الروسي في البحر الأسود أُجبر على الانسحاب من ميناء في شبه جزيرة القرم، الأمر الذي اعتبره وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي بـ "الهزيمة الوظيفية"، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وبحسب التقرير، خلال الأيام الأولى من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، تراجعت ما لا يقل عن 10 سفن حربية ثمينة تابعة لفلاديمير بوتين مسافة 237 ميلاً إلى قواعد أخرى في العمق الروسي، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية، في أعقاب الهجمات الأوكرانية المكثفة في الأسابيع الأخيرة.

وأشار التقرير، إلى أن الجيش الروسي نقل مؤخرًا عدة سفن تابعة لأسطول البحر الأسود "BSF" من ميناء سيفاستوبول المحتل في شبه جزيرة القرم إلى ميناء نوفوروسيسك في كراسنودار كراي، في محاولة لحمايتها من استمرار الضربات الأوكرانية على الأصول الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن تقرير المركز الحربي معلومات مفادها بأن ذلك يأتي في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة البريطانية، من أن روسيا قد تستخدم ألغام البحر الأسود لاستهداف السفن غير العسكرية وإلقاء اللوم على أوكرانيا في أي هجمات.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد صرح قائلاً: "إن استهداف روسيا الخبيث للشحن المدني في البحر الأسود يظهر تجاهل بوتين التام لأرواح المدنيين واحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في العالم".

المصدر: موقع "independent"