بوليتيكو: شيء وحيد يخشاه الأمريكيون بعد وفاة رئيسي

كشفت صحيفة بوليتيكو أن الشيء الوحيد الذي تخشاه الولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هو أن تلوم إيران الولايات المتحدة أو إسرائيل بحادث تحطم المروحية الذي أودى بحياته.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إدارة بايدن تراقب من كثب رد فعل إيران على الوفاة المفاجئة لرئيسها، فيما تشعر بالقلق من أن ادعاءً واحدًا قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، يتوقع كبار المسؤولين الأمريكيين تغييرات قليلة - إن وجدت - على السياسات الإيرانية قبل أن تنتخب الدولة رئيسًا جديدًا في أعقاب حادثة تحطم طائرة رئيسي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر قدم، الاثنين "التعازي الرسمية" للإدارة الأمريكية في وفاة رئيسي وأمير عبد اللهيان، في بيان رأت "بوليتيكو" أنه أثار الدهشة بالنظر إلى أن البلدين كانا خصمين لعقود من الزمن. وقال ميلر فيه: "بينما تختار إيران رئيسًا جديدًا، فإننا نؤكد من جديد دعمنا للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن إيران طلبت المساعدة من الولايات المتحدة في سعيها للعثور على حطام المروحية.

“قلنا إننا سنكون على استعداد للمساعدة – وهو ما سنفعله فيما يتعلق بأي حكومة في هذا الموقف”. "في النهاية، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة"، بحسب ميلر.