بوليتيكو: شيء وحيد يخشاه الأمريكيون بعد وفاة رئيسي
كشفت صحيفة بوليتيكو أن الشيء الوحيد الذي تخشاه الولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هو أن تلوم إيران الولايات المتحدة أو إسرائيل بحادث تحطم المروحية الذي أودى بحياته.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إدارة بايدن تراقب من كثب رد فعل إيران على الوفاة المفاجئة لرئيسها، فيما تشعر بالقلق من أن ادعاءً واحدًا قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، يتوقع كبار المسؤولين الأمريكيين تغييرات قليلة - إن وجدت - على السياسات الإيرانية قبل أن تنتخب الدولة رئيسًا جديدًا في أعقاب حادثة تحطم طائرة رئيسي.
المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر قدم، الاثنين "التعازي الرسمية" للإدارة الأمريكية في وفاة رئيسي وأمير عبد اللهيان، في بيان رأت "بوليتيكو" أنه أثار الدهشة بالنظر إلى أن البلدين كانا خصمين لعقود من الزمن. وقال ميلر فيه: "بينما تختار إيران رئيسًا جديدًا، فإننا نؤكد من جديد دعمنا للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن إيران طلبت المساعدة من الولايات المتحدة في سعيها للعثور على حطام المروحية.
“قلنا إننا سنكون على استعداد للمساعدة – وهو ما سنفعله فيما يتعلق بأي حكومة في هذا الموقف”. "في النهاية، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة"، بحسب ميلر.
أمضى المسؤولون الأمريكيون، الأحد الماضي، بفارغ الصبر في انتظار آخر المستجدات بشأن البحث عن المروحية المفقودة، وتساءلوا لساعات كيف يمكن أن يغير الحادث ديناميكيات الشرق الأوسط.
ومع استمرار البحث لمدة نصف يوم تقريبًا، استمع المسؤولون الأمريكيون أيضًا لمعرفة من قد تلومه إيران، إن وجد، في الحادث، وفقًا لثلاثة من كبار المسؤولين في الإدارة وصفتهم الصحيفة بأنهم "غير مخولين بمناقشة المحادثات الداخلية علنًا".
وأضافت: كان هناك خوف من أن تزعم طهران بسرعة أن إسرائيل والولايات المتحدة قامتا بتخريب عملية النقل، رغم عدم وجود معلومات استخباراتية أولية تشير إلى أي شيء آخر غير وقوع حادث في طقس سيئ.
ومع تطور الأحداث يوم الأحد، انتظر المسؤولون الأمريكيون لمعرفة ما إذا كانت إيران ستلوم إسرائيل بدلًا من القول إنها فشلت في حماية رئيسها، سواء بسبب خطأ بشري أو استخدام مروحية قديمة، حسبما أفاد مسؤولان. كان مثل هذا التنازل غير مرجح دائمًا. وأضاف المسؤولون أنه طالما لم تتحمل إيران اللوم، فإن فرص نشوب صراع إقليمي أوسع تظل منخفضة.
وقال أوستن أيضًا، الاثنين، "نحن نواصل مراقبة الوضع ولكن ليس لدينا أي فكرة عن سبب الحادث في هذه المرحلة"، وهو حادث وصفه بأنه "مؤسف للغاية".
من يخلف خامنئي مرشدًا لإيران
وبحسب تقرير الصحيفة، لا يزال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، البالغ من العمر 85 عامًا، هو السلطة العليا في البلاد.
وتدور حالة عدم يقين سياسي حول من سيُنتخب رئيسًا مقبلًا، وهي عملية مقيدة يسيطر عليها فعليًّا الزعماء الدينيون المتشددون في البلاد. هناك سؤال طويل المدى - وهو السؤال الذي من المرجح أن إيران مستعدة له بشكل أفضل - وهو من سيخلف خامنئي كمرشد أعلى: كان رئيسي مرشحًا محتملاً، وتضيف وفاته المزيد من عدم اليقين بشأن (الخلافة).
وتراقب واشنطن لترى كيف ستتعامل إيران مع الأزمة السياسية وما يعنيه ذلك بالنسبة للمنافسة على المرشد الأعلى، والتي قد يعتمد توقيتها على صحة خامنئي.
لكن إدارة بايدن تعتقد أن إيران ستكون غارقة في معضلاتها المباشرة لدرجة أنها لن تتمكن من إجراء تغييرات كبيرة على سياساتها الإقليمية، بما في ذلك مساعدتها للقوى الوكيلة التي تربك العديد من الدول العربية وإسرائيل والولايات المتحدة، وفقًا لبوليتيكو.