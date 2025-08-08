أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة

تبادلت أوكرانيا وروسيا هجمات بالطائرات المسيرة، أسفرت عن إصابة امرأتين أوكرانيتين، وأضرار مادية، وفق وسائل إعلام.

وقالت أوكرانيا إن دفاعها الجوي دمر 82 مُسيّرة من أصل 108 مُسيّرات روسية.

وذكر الدفاع الجوي الأوكراني أنه أسقط حتى صباح الجمعة " ثلاث طائرات مُسيّرة و79 طائرة مسيرة نوع شاهد وأنواعا مختلفة من أجهزة محاكاة الطائرات المُسيّرة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا"، بحسب "د.ب.أ".

وتم تسجيل إصابة 26 مُسيِّرة لعشرة مواقع، وسقوط حطام في ثمانية أماكن.

وفقًا لـوكالة يوكرينفورم، هاجمت القوات الروسية أحياء في منطقة كييف بطائرات مسيرة ليلة 8 أغسطس/آب، مما تسبب في حرائق وإصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وامرأتين تبلغان من العمر 56 و80 عامًا.

بدورها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 0:20 إلى 05:40 بتوقيت موسكو، يوم 8 أغسطس/آب، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "تسع مسيرات منها أُسقطت فوق مقاطعة روستوف، وثماني فوق شبه جزيرة القرم، وستًا فوق مقاطعة ساراتوف، وخمسًا فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.