تقرير: أمريكا تقلص ذخيرتها في مستودعاتها بإسرائيل لأجل أوكرانيا

وبحسب تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، تعد هذه المستودعات أسلحة مخصصة للجيش الأمريكي رسمياً، ومعروفة كمركبات ذات حصانة دبلوماسية أمريكية.

ومع ذلك، كان هناك تفاهم صامت بين إسرائيل والولايات المتحدة طوال هذه السنوات، على أن وضع المستودعات في إسرائيل، يهدف لمساعدتها في حالة وقوعها في حالة طوارئ، مثل حرب أكتوبر 1973.

وقال التقرير، إنه تم إخراج سحب من محتويات المستودعات إلى خارج إسرائيل خلال الأشهر الماضية عبر ميناء إشدود.

واستمرت عملية نقل الذخيرة التي بدأت بالفعل خلال فترة حكومة بينيت- لابيد، حتى الأسابيع الماضية، بحسب عدة مصادر إسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأجانب، إن "التحرك الأمريكي هذا، جاء بسبب عدم وجود ذخيرة عسكرية احتياطية في الغرب بأكمله، على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا".

تغيير الأولويات

وذكر مصدر أمني إسرائيلي أن تحويل الذخيرة العسكرية الأمريكية من إسرائيل إلى جبهة أخرى، جاء بقرار من البيت الأبيض، لكن على خلفية التوترات الأمنية الشديدة في الأسابيع الأخيرة، أخذ تحويلها من إسرائيل معنى مختلفًا.

وقال وزير إسرائيلي سابق مطلع على التفاصيل "نحن نتحدث عن مخزونات الأسلحة الإسرائيلية في زمن الحرب"، مضيفا: "الخطوة تكتسب أهمية أكبر في ضوء التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل في مختلف الساحات".

وأكد مسؤول أمريكي هذه التصريحات، وقال لـ"يسرائيل هيوم"، إنه "في هذه المرحلة لا يعرف متى سيتم تجديد مخزون الذخيرة".

وأوضح أن "هذا يعتمد على وتيرة إنتاج الذخيرة في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي عملية ستستغرق وقتًا، ولا يتعلق الأمر فقط بموضوع القدرة الأمريكية، بل بتغيير أولوياتها على الساحة الدولية، حيث وجهت إدارة الرئيس جو بايدن انتباهها من الشرق الأوسط نحو الصين وأوكرانيا".