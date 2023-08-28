الدفاعات الروسية تدمّر طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو وبريانسك

أعلنت السلطات الروسيّة، اليوم الاثنين، عن إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانيّة في موسكو وفي بريانسك، غرب البلاد .

وقال رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام "دمّرت قوّات الدفاع الجوّي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) طائرة بلا طيّار كانت تحلّق باتّجاه موسكو".

وأضاف "لم تقع إصابات أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية"، مشيراً إلى أنّ الأجهزة المعنيّة موجودة على الأرض.

وذكرت وزارة الدفاع أنّ كييف هي من نفّذت الهجوم الذي أحبِط نحو الساعة 4,30 صباحاً بتوقيت موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام إنّ الدفاع الجوّي دمّر ليل الأحد الاثنين طائرتين أخريين "فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا، لكنّها لم تُقدّم معلومات عن إصابات أو أضرار.

وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم، مع تزايد الغارات التي تستهدف الأراضي الروسية مؤخراً.