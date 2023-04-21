دائرة بايدن المقربة تحدد موعد "إعلانه المرتقب"
قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر مطلعة الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان رسميا عن ترشحه للرئاسة، بناء على موعد تم تحديده من قبل دائرته المقربة.
وأضافت أن بايدن سينشر مقطع فيديو يعلن فيه ملامح حملته الانتخابية لخوض السباق نحو البيت الأبيض في 2024.
وسيقضي بايدن عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد، ومن المتوقع أن ينضم إليه أفراد العائلة وبعض المستشارين قبيل الإعلان المرتقب.
ويعتزم بايدن استثمار الثلاثاء القادم كونه الذكرى السنوية الرابعة لإعلان دخوله السباق الرئاسي 2020 الذي استطاع فيه التغلب على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ليكون يوما مكررا من تاريخ ذاك الانتصار.
وفي الثمانين من عمره، يعد بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وبحلول نهاية فترة ولاية ثانية محتملة، سيكون عمره 86 عامًا.
وتم تحديد توقيت قرار عام 2024 عن كثب من قبل الدائرة المقربة من بايدن في البيت الأبيض، حيث يجري التخطيط لإعلان الترشح منذ شهور، تحت إشراف اثنين من كبار المستشارين، جينيفر أومالي ديلون وأنيتا دن. ومع ذلك، فقد تكثف التخطيط في الأسابيع الأخيرة بعقد اجتماعات بين مستشاري البيت الأبيض ومسؤولي الحزب الديمقراطي، مع التركيز على نوع الأجهزة التي ستدعم الرئيس من الخارج.
يذكر أن لبايدن تاريخا طويلا في تمديد المواعيد النهائية لاتخاذ قرارات سياسية كبرى، وإضفاء حالة من عدم اليقين في الجدول الزمني في أعين بعض حلفائه.