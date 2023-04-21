دائرة بايدن المقربة تحدد موعد "إعلانه المرتقب"

قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر مطلعة الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان رسميا عن ترشحه للرئاسة، بناء على موعد تم تحديده من قبل دائرته المقربة.

وأضافت أن بايدن سينشر مقطع فيديو يعلن فيه ملامح حملته الانتخابية لخوض السباق نحو البيت الأبيض في 2024.

وسيقضي بايدن عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد، ومن المتوقع أن ينضم إليه أفراد العائلة وبعض المستشارين قبيل الإعلان المرتقب.