رئيس الوزراء الإسباني يرد على انتقادات المعارضة لتصريحاته بشأن حرب غزة

قال رئيس الوزراء الإسباني والأمين العام لحزب العمال الاشتراكي، بيدرو سانشيز، إن إدانة هجمات حماس وقتل المدنيين في غزة "ليست مسألة أحزاب أو أيديولوجيات، بل إنها مسألة إنسانية".

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، يأتي تصريح سانشيز ردًا على انتقادات إسرائيل والدعم الذي عبرت عنه حماس لكلماته حول حرب غزة.

وأشار أيضًا في حدث نظمه الحزب أمس الأحد، إلى أنه على الرغم من "استحالة مطالبة المعارضة بدعم الحكومة في هذه القضية، إلا أنني سأطالبها بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان".