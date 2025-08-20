لزيادة سخونته.. ترامب يوجه بطلاء الجدار الحدودي مع المكسيك (فيديو)

شاركت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، الثلاثاء، بطلاء الجدار الحدودي الكامل على الحدود الجنوبية مع المكسيك باللون الأسود لجعل المعدن أكثر سخونة وصعوبة في التسلق، وذلك بناءً على اقتراح الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وخلال زيارتها لقسم من الجدار في نيو مكسيكو، شاركت نويم بنفسها في الطلاء مستخدمة فرشاة، مشيدة بارتفاع الجدار وعمقه كوسائل إضافية لردع المهاجرين غير القانونيين.

وقالت إن طلاء الجدار بالأسود سيزيد من حرارته في درجات الحرارة العالية، ما يجعل تسلقه أكثر صعوبة.

وقال رئيس دورية الحدود الأمريكية مايك بانكس، الذي حضر الحدث مع نويم، إن الطلاء سيساعد أيضا في حماية الجدار من الصدأ.

وذكرت الوكالة أن قسم الأمن الداخلي يواصل بناء نحو نصف ميل من الجدار يوميا، مع مراعاة الطوبوغرافيا والجغرافيا في كل منطقة. كما يجري العمل على بنية تحتية مائية على طول أجزاء من نهر ريو غراندي في تكساس.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تخصيص نحو 46 مليار دولار من الكونغرس لإكمال الجدار، في وقت انخفضت فيه أعداد المهاجرين غير القانونيين بشكل كبير على الحدود، بحسب الوكالة.