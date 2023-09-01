دمرت مدفعية مجموعة قوات الجنوب الروسية مركزًا أوكرانيًا للتحكم في الطائرات المسيرة في بلدة كراسنوجوروفكا بدونيتسك.

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية، فاديم أستافييف لـوكالة "سبوتنيك": "إن مدفعية المجموعة دمرت أيضًا نقطة انتشار مؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقًا له، خلال المعركة المضادة للبطارية، تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز (ماستا-بي) في موقع بمنطقة ألكسندرو شولتينو، وسبع قذائف هاون من عيار 120 و82 ملم في قطاعات مختلفة من الجبهة في اتجاهي ليسيتشانسك ومارينسك.

وأضاف أستافييف، "أيضًا، أكملت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) بنجاح مهام إطلاق النار على مجموعات وحدات المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا".

وكان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية، صدوا هجومًا مضادًا فاشلًا من قبل القوات الأوكرانية استمر لعدة أيام.

وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30 بالقرب من أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلًا عن مقتل نحو 80 جنديًا.