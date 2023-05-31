باكستان.. تمديد الإفراج عن عمران خان 3 أيام
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الأربعاء إنه تم تمديد الإفراج عنه بكفالة لثلاثة أيام في قضية كسب غير مشروع.
وفجر اعتقال خان في التاسع من مايو أيار احتجاجات واسعة من قبل أنصاره، ما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وفي وقت سابق قال وزير الداخلية الباكستاني، رانا سناء الله، إن السلطات المدنية سلمت أكثر من 33 مشتبها بهم لمحاكمتهم عسكريا عقب هجمات على منشآت تابعة للجيش خلال احتجاجات شابها العنف دعما لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء باكستان عقب القبض على خان في التاسع من مايو/ أيار، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق على ذمة عدة قضايا منها الفساد المالي، تتصاعد المواجهة بينه وبين قادة الجيش.
واقتحم محتجون منشآت عسكرية، وأُضرمت النيران في منزل قائد عسكري كبير في لاهور.
ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على الآلاف معظمهم من أنصار خان.
وقال وزير الداخلية للصحفيين: "المتهمون الذين جرى تسليمهم إلى الجيش هم الذين اعتدوا على منشآت دفاعية حساسة للغاية".
ولا يسمح بحضور غير العسكريين ووسائل الإعلام المحاكمات العسكرية، بينما انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الطبيعة السرية لتلك المحاكمات.