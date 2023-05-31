باكستان.. تمديد الإفراج عن عمران خان 3 أيام

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الأربعاء إنه تم تمديد الإفراج عنه بكفالة لثلاثة أيام في قضية كسب غير مشروع.

وفجر اعتقال خان في التاسع من مايو أيار احتجاجات واسعة من قبل أنصاره، ما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية الباكستاني، رانا سناء الله، إن السلطات المدنية سلمت أكثر من 33 مشتبها بهم لمحاكمتهم عسكريا عقب هجمات على منشآت تابعة للجيش خلال احتجاجات شابها العنف دعما لرئيس الوزراء السابق عمران خان.