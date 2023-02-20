إسرائيل تعتقل مواطناً سورياً على حدودها بتهمة التجسس لـ"حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال شخصين تسللا من الأراضي السورية نحو إسرائيل، أحدهما يعمل لصالح حزب الله اللبناني.

وأضاف الجيش أنه "بعد إلقاء القبض على المشتبه بهما، اقتيدا للاستجواب، وتبين أن أحد المشتبه بهما وهو المواطن السوري غيث عبد الله، متهم بنشاط إرهابي وجمع معلومات استخبارية في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل، وكان يخطط لنشاط إرهابي مستقبلي".

وأشار الجيش إلى أن المشتبه بهما كانا تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي في منطقة خط التماس بين سوريا وإسرائيل، وتم القبض عليهما أثناء نشاط للجيش عند الحدود السورية.