انقسام حول سرعة انضمام أوكرانيا تسبق قمة حاسمة للناتو

وفي محاولة لتبديد أي مؤشرات على الخلاف قبل القمة، قال ستولتنبرغ للصحفيين قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف بأوسلو "جميع الحلفاء متفقون على أن موسكو ليس لديها حق في الاعتراض على توسيع الحلف".

وأضاف "نحن نتحرك، الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا".

ووافق الحلف العام 2008 على انضمام أوكرانيا، لكن الزعماء لم يتخذوا أي خطوات حتى الآن لتحقيق ذلك مثل تقديم خطة عمل لكييف لنيل العضوية والتي تتضمن وضع جدول زمني لتقريب أوكرانيا من الحلف العسكري.

وفي قمة فيلنيوس، يريد قادة الحلف توجيه رسالة دعم قوية إلى كييف. ولكن مع تبقي ستة أسابيع فقط على موعد القمة، يتزايد الضغط على الحلفاء لإيجاد أرضية مشتركة حول ما يمكن تقديمه بالضبط لأوكرانيا.

وفي الوقت الذي تدعو فيه كييف وأقرب حلفائها في أوروبا الشرقية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو نيل أوكرانيا العضوية، تشعر حكومات غربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا بالقلق من أي خطوة قد تجعل الحلف يقترب من خوض حرب مع روسيا.

وقال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، إن كييف تعرضت لغزوين في أثناء انتظارها لرد من الحلف خلال 14 عامًا.