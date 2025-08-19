وزير الخارجية السوري التقي بوفد إسرائيلي في باريس اليوم لبحث تعزيز الاستقرار في المنطقة وجنوب سوريا

العالم

واشنطن توقع اتفاقيات مع هندوراس وأوغندا لترحيل مهاجرين
ترحيل لاجئين في الولايات المتحدةالمصدر: القوات الجوية الأمريكية
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 8:42 م

ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات ترحيل مع  هندوراس وأوغندا، في إطار سعيها لإبرام اتفاقيات إضافية تسمح لها بترحيل من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني إلى دول ثالثة.

أخبار ذات علاقة

حلول ترامب الأمنية تعمق الجدل حول "أزمة المهاجرين"

ونقلت الشبكة الإخبارية عن وثائق داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسّعت نطاق بحثها عن دول يمكن أن توافق على استقبال مهاجرين تعتزم  الولايات المتحدة ترحيلهم حتى لو لم يكونوا من مواطني تلك الدول، وفق "فرانس برس".

ومنذ توليه منصبه ، شرع ترامب في تنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة لترحيل المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم "بالوحوش" و"الحيوانات".

 

