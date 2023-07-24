تفكيك عصابة لتهريب الكوبيين إلى أوروبا
أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول"، الإثنين، نجاح جهود بذلتها ألمانيا واليونان ومقدونيا الشمالية وصربيا وإسبانيا، أفضت إلى تفكيك عصابة قامت بتهريب آلاف الكوبيين إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشرطة الأوروبية، إن العصابة نجحت بتهريب آلاف الكوبيين عبر طريق "طويل على نحو غير عادي"، ووصلت بهم إلى الاتحاد الأوروبي، وحققت لقاء ذلك أرباحا بقيمة 45 مليون يورو.
ووفق الشرطة فإنه جرى اعتقال 62 شخصاً يُشتبه بأنهم مهربون، واتُهموا بتسهيل سفر 5 آلاف مهاجر من كوبا إلى صربيا، قبل نقلهم إلى اليونان أو إلى مقدونيا الشمالية، ثم إلى إسبانيا وإيطاليا.
وقالت "يوروبول" إن أولئك المهاجرين كانوا يمرون عبر مطار فرانكفورت، من دون تقديم التفاصيل، مستغلين عدم اشتراط حيازة الكوبيين على تأشيرة للدخول.
وأوضحت الشرطة الأوروبية بأن عصابة التهريب قامت "وباستخدام طرق مختلفة، بتهريب مجموعات كبيرة من المهاجرين الكوبيين من صربيا إلى اليونان ومقدونيا الشمالية".
وذكر بيان "يوروبول" بأن "المهاجرين ساروا رفقة المهربين في الظلام من دون إمدادات ساعات طويلة"، حيث انتهجت العصابة "طريق تهريب طويل ومكلف على نحو غير عادي".
وأضافت: "بمجرد وصولهم إلى اليونان، يمكن للمهاجرين إما طلب اللجوء هناك أو الانتقال إلى بلدان أوروبية أخرى، لكنهم توجهوا خصوصاً إلى إسبانيا وإيطاليا، فيما "استغل المجرمون، المهاجرين الأكثر ضعفًا وبينهم قصر، وعرضوهم لعمليات احتيال وسرقة وابتزاز".
وأشارت الشرطة الأوروبية إلى أنه "في بعض الحالات، تم تسليم نساء لجماعات إجرامية أخرى بهدف استغلالهن جنسياً"، مضيفة: "مقابل حوالي 9 آلاف يورو، ينظمون الرحلة ويؤمنون وثائق مزورة".