تفكيك عصابة لتهريب الكوبيين إلى أوروبا

ووفق الشرطة فإنه جرى اعتقال 62 شخصاً يُشتبه بأنهم مهربون، واتُهموا بتسهيل سفر 5 آلاف مهاجر من كوبا إلى صربيا، قبل نقلهم إلى اليونان أو إلى مقدونيا الشمالية، ثم إلى إسبانيا وإيطاليا.

وقالت "يوروبول" إن أولئك المهاجرين كانوا يمرون عبر مطار فرانكفورت، من دون تقديم التفاصيل، مستغلين عدم اشتراط حيازة الكوبيين على تأشيرة للدخول.

وأوضحت الشرطة الأوروبية بأن عصابة التهريب قامت "وباستخدام طرق مختلفة، بتهريب مجموعات كبيرة من المهاجرين الكوبيين من صربيا إلى اليونان ومقدونيا الشمالية".

وذكر بيان "يوروبول" بأن "المهاجرين ساروا رفقة المهربين في الظلام من دون إمدادات ساعات طويلة"، حيث انتهجت العصابة "طريق تهريب طويل ومكلف على نحو غير عادي".