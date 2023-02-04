أمريكا تحذر تركيا بشأن صادرات يمكن أن تعزز المجهود الحربي الروسي

قال مسؤول أمريكي كبير، إن بلاده حذرت تركيا خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا، يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا، وإن واشنطن قد تتحرك لتطبيق القيود المفروضة حاليًا.

والتقى كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون، بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حتى يناقش المحادثات، إن نيلسون ووفدًا معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقًا.