حركة مفاجئة من حارس بوتين خلال لقائه كيم تخطف الأضواء (فيديو)

أثار حارس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن رصدته الكاميرات وهو يدفع حارس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لمنعه من الاقتراب من بوتين.

ونشرت منصات إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، وثّق الحادثة خلال خروج الزعيمين من أحد المباني خلال زيارتهما الأخيرة إلى الصين.

وعلق حساب أخبار موسكو على المقطع عبر "إكس"، بالقول: "حراس بوتين يمنعون حراس الزعيم كيم من الاقتراب من بوتين أثناء حديثة مع الزعيم".



وجاء لقاء بوتين وكيم على هامش عرض عسكري ضخم أقامه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية الثانية في ساحة تيانمين في بكين.

وكشف العرض العسكري الصيني للمرة الأولى عن أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة تصدرت عناوين أبرز وسائل الإعلام الدولية.