إسقاط صاروخ أوكراني فوق القرم

أعلن حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، اليوم السبت، إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا في بلدة فيودوسيا المطلة على البحر الأسود في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف سيرجي أكسيونوف، عبر تيليجرام: "تم إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا فوق فيودوسيا".