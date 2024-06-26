اشتباكات وسط عاصمة داغستان

وشهدت داغستان التابعة لروسيا، يوم الأحد الماضي، هجومًا استهدف كنيستين أرثوذكسيتين، وكنيسًا يهوديًا ومركزًا للشرطة، وخلف 20 قتيلاً و46 مصابًا، بحسب تصريحات رسمية.

وفي وقت لم توجه فيه روسيا اتهامًا لأحد، وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية ذات الأغلبية المسلمة، رمضان قديروف، الهجوم بأنه "استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان داخل روسيا".