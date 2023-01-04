موسكو: الضربة الأوكرانية قتلت 89 من جنودنا.. والهاتف هو السبب
قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن استخدام جنودها في ماكيفكا للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به، هو السبب في استهدافهم بضربة أوكرانية تسببت بمقتل 89 عنصرا.
وأضافت الوزارة في بيان "من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف- خلافا للحظر المفروض- للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران أسلحة العدو".
طالب عدد من القوميين والمشرعين الروس بمعاقبة قادة اتهموهم بتجاهل المخاطر، مع تصاعد حدة الغضب على خلفية مقتل عشرات الجنود في واحدة من أدمى الضربات خلال الصراع الأوكراني.
وفي تصريح نادر حول عدد القتلى، قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن 63 جنديا لقوا مصرعهم ليلة رأس السنة الجديدة في انفجار دمر ثكنة مؤقتة في مدرسة مهنية في ماكيفكا القريبة من العاصمة الإقليمية دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.
وقال منتقدون روس إن الجنود كانوا يقيمون بجانب مستودع للذخيرة في الموقع الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إنه أصيب بأربعة صواريخ أطلقت من راجمات هيمارس أمريكية الصنع.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مبنى ضخما تحول إلى أنقاض، بينما كانت الرافعات والجرافات تتحرك وسط حطام خرساني على عمق عدة أقدام.
وأشارت تقديرات أوكرانيا وبعض المدونين القوميين الروس إلى أن عدد القتلى بالمئات، إلا أن مسؤولين موالين لروسيا يقولون إن هذه التقديرات مبالغ فيها.