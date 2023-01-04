موسكو: الضربة الأوكرانية قتلت 89 من جنودنا.. والهاتف هو السبب

قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن استخدام جنودها في ماكيفكا للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به، هو السبب في استهدافهم بضربة أوكرانية تسببت بمقتل 89 عنصرا.

وأضافت الوزارة في بيان "من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف- خلافا للحظر المفروض- للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران أسلحة العدو".