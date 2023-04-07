مسؤولون أمريكيون: روسيا قد تكون وراء تسريب وثائق عسكرية

وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق على صحة الوثائق المنشورة على مواقع من بينها تويتر وتيليغرام، وتحمل تاريخ الأول من مارس/ آذار وأختاما تشير لتصنيفها بأنها "سرية" و"سرية للغاية".

وتسريب مثل تلك الوثائق الحساسة أمر غير معتاد بالمرة ومن شأنه أن يؤدي تلقائيا لفتح تحقيق.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تراجع الأمر".

وقالت إحدى الوثائق المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إن ما بين 16000 و17500 جندي روسي قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتقد أن الرقم الفعلي أعلى بكثير ويبلغ حوالي 200 ألف قتيل ومصاب روسي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" هي أول من أفاد بالتحقيق الذي يجريه البنتاجون في التسريب المزعوم.

وصدت القوات الأوكرانية تقدم روسيا باتجاه كييف في بداية الغزو في مطلع 2022، وتحول الصراع، الذي تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة"، إلى حرب خنادق طاحنة في الشرق والجنوب.