موسكو تعلن بدء تدريب جنود بيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية
بدأ جنود بيلاروسيون تدريبهم في روسيا على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية"، على ما أعلنت موسكو ومينسك الثلاثاء، بعد أن كان الكرملين قد أعلن مؤخراً أنه يعتزم إرسال هذا الطراز من الأسلحة إلى بيلاروس.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "تم تسليم منظومة صواريخ تكتيكية طراز اسكندر-إم للجيش البيلاروسي، وهي تسمح باستخدام الصواريخ العادية والصواريخ النووية أيضا".
وأضاف خلال اجتماع "منذ 3 نيسان/أبريل، يتم تدريب طواقم بيلاروسية على استخدامها في مركز تدريب روسي".
وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان، أن "طاقم هذه الوحدات سيدرس بالتفصيل المسائل المتعلقة بمحتوى الذخائر النووية التكتيكية واستخدامها".
وأشارت الوزارة إلى أن "الجنود البيلاروسيين سيخضعون لدورة تدريبية كاملة في مركز لتدريب القوات المسلحة الروسية"، دون أن تحدد مدة هذا التدريب.
وفي 25 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار قلق كييف والغرب.
وحسب بوتين، ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح، وسيتم إنجاز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس بحلول الأول من تموز/يوليو.
وقد تتسبب الأسلحة النووية المسماة "تكتيكية" في وقوع أضرار جسيمة، لكن نطاق تدميرها محدود أكثر من الأسلحة النووية "الإستراتيجية".
وخلال الأسبوع الماضي، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إنه مستعد لنشر الأسلحة النووية "الإستراتيجية" الروسية على أراضيه، إضافة إلى الأسلحة "التكتيكية".
ولم يتوان مسؤولون روس مرارا عن إطلاق تهديدات شبه مبطنة باللجوء إلى السلاح النووي في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير للنزاع.