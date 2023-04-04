موسكو تعلن بدء تدريب جنود بيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية

بدأ جنود بيلاروسيون تدريبهم في روسيا على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية"، على ما أعلنت موسكو ومينسك الثلاثاء، بعد أن كان الكرملين قد أعلن مؤخراً أنه يعتزم إرسال هذا الطراز من الأسلحة إلى بيلاروس.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "تم تسليم منظومة صواريخ تكتيكية طراز اسكندر-إم للجيش البيلاروسي، وهي تسمح باستخدام الصواريخ العادية والصواريخ النووية أيضا".

وأضاف خلال اجتماع "منذ 3 نيسان/أبريل، يتم تدريب طواقم بيلاروسية على استخدامها في مركز تدريب روسي".