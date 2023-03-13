زيلينسكي: مقتل أكثر من 1100 روسي خلال أسبوع في باخموت

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك قرب مدينة باخموت، وهي محور القتال حاليا شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي المصور "في أقل من أسبوع، بدءا من السادس من مارس، تمكنا من قتل أكثر 1100 جندي معاد في قطاع باخموت وحده".

وأضاف أن 1500 جندي روسي أصيبوا أيضا بجروح بالغة بما يكفي لإبعادهم عن أي عمليات أخرى، كما دُمرت عشرات القطع من عتاد العدو وأكثر من عشرة مستودعات ذخيرة روسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ذلك بشكل مستقل.