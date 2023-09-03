ميدفيديف: روسيا وقعت 280 ألف عقد للخدمة العسكرية منذ بداية العام

كشف دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الأحد، عن أن نحو 280 ألفا وقعوا عقودا منذ بداية العام لتقديم خدمات احترافية للجيش الروسي، وفق ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وحسب الوكالة، قال ميدفيديف خلال زيارة لأقصى شرق روسيا إنه التقى بمسؤولين محليين للعمل على جهود تعزيز القوات المسلحة، ووفقا لوزارة الدفاع ومنذ الأول من يناير، تم قبول نحو 280 ألفا في صفوف القوات المسلحة على أساس التعاقد بما شمل جنود احتياط.

وفي العام الماضي، أعلنت روسيا عن خطة لزيادة حجم قواتها المسلحة بأكثر من 30 بالمئة ليصل إلى 1.5 مليون مقاتل، وهي مهمة زادت صعوبتها بسبب الخسائر الفادحة التي لم يتم الكشف عنها خلال حربها في أوكرانيا.