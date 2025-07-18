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زيلينسكي وماكرون يبحثان إمدادات الصواريخ وتدريب الطيارين

زيلينسكي وماكرون يبحثان إمدادات الصواريخ وتدريب الطيارين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير...المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 12:53 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش إمدادات الصواريخ وتمويل الطائرات المسيرة الاعتراضية لصد الهجمات الروسية في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على اتفاقنا بشأن تدريب الطيارين على مقاتلات ميراج، فرنسا مستعدة لتدريب طيارين إضافيين لاستخدام مزيد من الطائرات"، وذكر أنهما نسقا أيضًا الخطوات السياسية المقبلة، بحسب "رويترز".

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وجاء الاتصال بين زيلينسكي وماكرون في وقت وافق فيه الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.

وقال ماكرون إن حزمة العقوبات الجديدة غير مسبوقة.

وكتب ماكرون على "إكس":"من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نذكر أنفسنا بأن الأمن والحرية ومستقبل أوروبا مرهون بمصير أوكرانيا" وفق تعبيره.

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