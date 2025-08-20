حصيلة مروعة.. 76 قتيلاً بحادث حافلة الأفغان المرحّلين من إيران

قتل 76 شخصا مساء الثلاثاء في ولاية هرات في غرب أفغانستان في حادث اصطدام حافلة تنقل مهاجرين عائدين من إيران بشاحنة ودراجة نارية، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن السلطات المحلية. وفق وكالة "فرانس برس".

وقال الناطق باسم حاكم المنطقة محمد يوسف سعيدي في بيان الأربعاء، إن 76 شخصا "لقوا حتفهم، فيما 3 أشخاص آخرين في وضع حرج" بعد الحادث الذي وقع في إقليم غوزارا.

وقالت شرطة إقليم غوزارا خارج مدينة هرات حيث وقع الحادث ليل الثلاثاء، إن الحافلة اصطدمت بدراجة نارية وبشاحنة تنقل محروقات ما أدى إلى اندلاع حريق.

وكانت الحافلة تنقل أفغانا عادوا في الفترة الأخيرة من إيران، إلى العاصمة كابول على ما أوضح سعيدي لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء.

وعاد عدد كبير من الأفغان من إيران في الأشهر الأخيرة بعدما بدأت طهران حملة ضغط لدفع ملايين المهاجرين إلى المغادرة.

ومنذ مطلع العام، عاد 1,5 مليون شخص على الأقل إلى أفغانستان من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين من الحرب والأزمات الإنسانية المستمرة منذ عقود، بحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وحوادث الطرق شائعة في أفغانستان ويعود ذلك جزئيا إلى حالة الطرق السيئة والقيادة المتهورة وعدم وجود تنظيم.

في ديسمبر، أسفر حادثا حافلتين مع صهريج وشاحنة على طريق سريع يمر عبر وسط البلاد عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا.