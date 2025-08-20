logo
العالم

حصيلة مروعة.. 76 قتيلاً بحادث حافلة الأفغان المرحّلين من إيران

حصيلة مروعة.. 76 قتيلاً بحادث حافلة الأفغان المرحّلين من إيران
النيران تشتعل في حافلة المهاجرين الأفغانالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 7:03 ص

قتل 76 شخصا مساء الثلاثاء في ولاية هرات في غرب أفغانستان في حادث اصطدام حافلة تنقل مهاجرين عائدين من إيران بشاحنة ودراجة نارية، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن السلطات المحلية. وفق وكالة "فرانس برس".

وقال الناطق باسم حاكم المنطقة محمد يوسف سعيدي في بيان الأربعاء، إن 76 شخصا "لقوا حتفهم، فيما 3 أشخاص آخرين في وضع حرج" بعد الحادث الذي وقع في إقليم غوزارا.

أخبار ذات علاقة

حادث الحافلة التي تقل مرحلين إيرانيين

مصرع عشرات الأفغان المرحّلين من إيران بحادث حافلة

وقالت شرطة إقليم غوزارا خارج مدينة هرات حيث وقع الحادث ليل الثلاثاء، إن الحافلة اصطدمت بدراجة نارية وبشاحنة تنقل محروقات ما أدى إلى اندلاع حريق.

وكانت الحافلة تنقل أفغانا عادوا في الفترة الأخيرة من إيران، إلى العاصمة كابول على ما أوضح سعيدي لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء.

وعاد عدد كبير من الأفغان من إيران في الأشهر الأخيرة بعدما بدأت طهران حملة ضغط لدفع ملايين المهاجرين إلى المغادرة.

ومنذ مطلع العام، عاد 1,5 مليون شخص على الأقل إلى أفغانستان من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين من الحرب والأزمات الإنسانية المستمرة منذ عقود، بحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وحوادث الطرق شائعة في أفغانستان ويعود ذلك جزئيا إلى حالة الطرق السيئة والقيادة المتهورة وعدم وجود تنظيم.

في ديسمبر، أسفر حادثا حافلتين مع صهريج وشاحنة على طريق سريع يمر عبر وسط البلاد عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC