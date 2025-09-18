مجلس الأمن يصوّت غدًا على إعادة فرض عقوبات ضد إيران

يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم غدٍ الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وفقًا لما ذكر مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس.

ويأتي ذلك بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، على ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وفعّلت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق الآلية، التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، على خلفية عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.

وفي سياق مُتصل، رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يعيد مجلس الأمن الدولي، قبل نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، بدفع من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فرض عقوبات دولية على إيران على خلفية برنامجها النووي.

وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية، نُشرت مقتطفات منها اليوم الخميس، سئل ماكرون عما إذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران "في أواخر هذا الشهر"، فردّ بالقول: "نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جديا"، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.