الكرملين: بوتين منفتح على "محادثات شاملة" مع أمريكا

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، لكن هذه المحادثات يجب أن تكون "شاملة" وتتضمن قضية أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، نقلا عن وكالة "رويترز"، أن مثل هذا الحوار ضروري؛ بسبب تراكم المشكلات المتعلقة بالأمن العالمي.