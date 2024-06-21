الكرملين: بوتين منفتح على "محادثات شاملة" مع أمريكا
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، لكن هذه المحادثات يجب أن تكون "شاملة" وتتضمن قضية أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف، نقلا عن وكالة "رويترز"، أن مثل هذا الحوار ضروري؛ بسبب تراكم المشكلات المتعلقة بالأمن العالمي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقّعا الأسبوع الماضي اتفاقا أمنيا ثنائيا مدته 10 سنوات يستهدف تعزيز دفاعات أوكرانيا أمام روسيا.
وقال مسؤولون إن الاتفاق الذي وُقع على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا يستهدف إلزام الإدارات الأمريكية في المستقبل بدعم أوكرانيا، حتى إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.
وسيمثل الاتفاق إطار عمل لجهود أمريكية طويلة الأمد للمساعدة في تطوير القوات المسلحة الأوكرانية المتأخرة من حيث العتاد، وخطوة نحو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في نهاية المطاف، وفقا لنص الاتفاقية التي أثارت انتقادات موسكو.