بايدن يدشن "حقبة جديدة" من التعاون مع سيول وطوكيو

احتفى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيما اليابان وكوريا الجنوبية، الجمعة، بتدشين "حقبة جديدة" من التعاون الأمني الثلاثي الوثيق في قمة هي الأولى من نوعها أثارت انزعاج الصين.

وشكر بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يو على "الشجاعة السياسية" التي أظهراها عبر العمل على هذا التقارب، رغم الماضي المؤلم الذي تمثل في استعمار اليابان لكوريا الجنوبية.

وحرص الرئيس الأمريكي في مبادرة رمزية، على تنظيم هذه القمة في كامب ديفيد، المقر الرئاسي الأميركي المرتبط بتاريخ من مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك "قيادتكما، بدعم كامل من الولايات المتحدة، أوصلتنا إلى هنا لأن كلا منكما يدرك أن عالمنا يقف عند نقطة انعطاف".

وشدّد على أن القمة لم تكن حول الصين الساعية إلى تعزيز حضورها الإقليمي في عهد الرئيس شي جينبينغ، بما في ذلك عبر تدريبات واسعة في محيط تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها ستستعيده بالقوة إن لزم الأمر.

لكن في بيان مشترك، قال الزعماء الثلاثة إنهم يعارضون "السلوك الخطير والعدواني" للصين في النزاعات في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

وجاء في البيان "نعارض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه المحيطين الهندي والهادئ".

"التطلع إلى الأمام"

البلدان الحليفان للولايات المتحدة متقاربان إلى حد كبير في الآراء - وهما يستضيفان نحو 84500 عسكري أمريكي - لكن انعقاد مثل هذه القمة لم يكن واردا حتى وقت قريب بسبب إرث الاحتلال الياباني القاسي لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

وقد طوى يون صفحة الخلاف الثنائي مع طوكيو من خلال فضّ نزاع قانوني حول العمل القسري للكوريين في زمن الاحتلال الياباني، وصار مذاك يصف اليابان بأنها شريك في خضم توترات شديدة مع كل من الصين وكوريا الشمالية.

وقال الرئيس الكوري إنه يريد "التطلع إلى الأمام" ووصف القمة بأنها "يوم تاريخي" لإرساء "قاعدة مؤسسية صلبة" للعلاقات المشتركة بين الدول الثلاث.

وخلال هذه القمة، اتفق بايدن ويون وفوميو كيشيدا على خطة لسنوات عدة لإجراء تدريبات عسكرية منتظمة في جميع المجالات، تمضي أبعد من تدريبات لمرة واحدة ردا على كوريا الشمالية، وأعلنوا عن "التزام للتشاور" في حال نشوب أزمات، كما أكد الرئيس الأمريكي إقامة خط تواصل مباشر.

واتفق القادة أيضا على تشارك المعطيات بشكل آني بشأن كوريا الشمالية وعقد اجتماعات قمة كل عام.

وتمثل كامب ديفيد المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث في قمة منفصلة، وليس على هامش حدث أكبر، وهي أول حدث دبلوماسي منذ عام 2015 في المنتجع.