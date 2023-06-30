المبعوث الأمريكي لإيران: ترخيصي الأمني قيد المراجعة وأتوقع نتائج "طيّبة"
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، الخميس، أن ترخيصه الأمني قيد المراجعة، متوقعاً أن ينتهي التحقيق "بنتيجة طيبة وقريباً".
وقال المبعوث الأمريكي: "أُبلغتُ بأن ترخيصي الأمني قيد المراجعة، لم أحصل على أي معلومات أخرى، لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريباً، في غضون ذلك، أنا في إجازة" مؤكداً بذلك تغريدة لمراسل من مؤسسة "أكسيوس" الإخبارية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر قال إن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي "في عطلة"، وإن أبرام بالي يحل محله بالوكالة.
يذكر أن مالي عُين مبعوثاً خاصاً لإيران في يناير/كانون الثاني 2021، واضطلع بدور كبير في الجهود التي باءت بالفشل للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000 وفي الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.
ولم يتضح إن كان لعطلته أي تبعات على مساعي الحد من برنامج إيران النووي عقب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة النطاق على طهران.
الجدير بالذكر أن "مالي قاد جهود إدارة بايدن التي باءت بالفشل لإحياء الاتفاق النووي الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي في مقابل تخفيف واسع للعقوبات، وتنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية.