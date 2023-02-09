لافروف يدعم من الخرطوم سعي السودان لرفع عقوبات مجلس الأمن

وتندرج زيارة لافروف التي تستمر يومين في إطار سعي موسكو إلى تعزيز نفوذها في أفريقيا في ظل محاولات دولية واسعة النطاق لعزل موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا العام الماضي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق في الخرطوم: "ندعم جهود السودان الهادفة إلى إنهاء العقوبات التي فرضها عليه مجلس الأمن الدولي".

وبدوره، أكد الصادق: "تحتاج الدولتان إلى التعاون في الأمم المتحدة من أجل الدفع نحو إصلاحها"، مشيرا إلى أن السودان سيشارك في ملتقى روسيا وأفريقيا الذي سيعقد في تموز/يوليو المقبل.