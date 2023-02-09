لافروف يدعم من الخرطوم سعي السودان لرفع عقوبات مجلس الأمن
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، في الخرطوم مباحثات مع مسؤولين سودانيين كبار، مبديا دعمه لسعيهم إلى رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلاد منذ العام 2005.
وتندرج زيارة لافروف التي تستمر يومين في إطار سعي موسكو إلى تعزيز نفوذها في أفريقيا في ظل محاولات دولية واسعة النطاق لعزل موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا العام الماضي.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق في الخرطوم: "ندعم جهود السودان الهادفة إلى إنهاء العقوبات التي فرضها عليه مجلس الأمن الدولي".
وبدوره، أكد الصادق: "تحتاج الدولتان إلى التعاون في الأمم المتحدة من أجل الدفع نحو إصلاحها"، مشيرا إلى أن السودان سيشارك في ملتقى روسيا وأفريقيا الذي سيعقد في تموز/يوليو المقبل.
وكرر السودان دعواته مؤخرا مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات وحظر الأسلحة المفروضين على البلاد خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور (غرب) عام 2005.
التقى الوزير الروسي الخميس الفريق عبدالفتاح البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أنهى الفترة الانتقالية لحكم المدنيين مما تسبب في وقف المساعدات الغربية للبلاد، كما اجتمع مع محمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع.
وصل لافروف في وقت متأخر الأربعاء، إلى الخرطوم في إطار جولة دبلوماسية أفريقية قادته أيضا إلى مالي وموريتانيا، وزار الشهر الفائت أريتريا وأنغولا واسواتيني وجنوب أفريقيا.
ظروف مريحة
وأكد لافروف أن السودان وروسيا "تتعاونان في مجال الاقتصاد والاستثمار"، مشيدا بالجهود السودانية الرامية "لجذب الاستثمارات الروسية".
وشدد على أن موسكو "تقدّر الظروف المريحة" التي تم خلقها لشركات التعدين الروسية العاملة في السودان.
اعتمد السودان عسكريا على روسيا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به عام 2019 بعد ثلاثة عقود في السلطة عانت البلاد خلالها من عزلة دولية وعقوبات أمريكية قاسية.
وبينما حافظ القادة العسكريون الذين أطاحوا بالبشير على العلاقات مع موسكو، سعت الحكومة الانتقالية لترميم العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب.
وبعد انقلاب 2021، أكدت روسيا أمام مجلس الأمن الدولي على دور البرهان المهم من أجل المحافظة على الاستقرار، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس حينذاك.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وصل مندوبون من دول بينها الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى السودان.
وقال السفير الأمريكي في السودان جون غودفري الأربعاء، على تويتر إن الموفدين قدِموا دعما لاتفاق تم التوقيع عليه في كانون الأول/ديسمبر بين المدنيين وقادة السودان العسكريين.
فاغنر
شطبت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في كانون الأول/ديسمبر 2020 وعيّنت العام الماضي أول سفير لها في الخرطوم منذ قرابة 25 عاما.
وتحاول الولايات المتحدة مواجهة مساعي موسكو لتعزيز نفوذها في البلدان الأفريقية.
وعام 2020، فرضت عقوبات على شركة "إم إنفيست" ومقرها روسيا التي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها عملت كواجهة في السودان لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة وتم منحها "امتيازات للتنقيب في مناجم الذهب" في عهد البشير.
ودافع لافروف الخميس، عن عمليات فاغنر في أجزاء أخرى من أفريقيا من دون أن يأتي على ذكر السودان، قائلا إن المجموعة نشرت "بطلب مباشر من الحكومات".
والشهر الماضي، وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على فاغنر على خلفية دورها في الحرب الأوكرانية واتهمتها بـ"ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان ونهب موارد طبيعية" في الدول الأفريقية.
نفى السودان بدوره أي وجود لفاغنر على أراضيها.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت موسكو عن اتفاق مدته 25 عاما مع السودان لبناء وتشغيل قاعدة بحرية في البحر الأحمر تم التفاوض عليها في عهد البشير.
وعام 2021، أعلن الجيش السوداني أن الاتفاقية قيد المراجعة.
وأكد لافروف الخميس أن المسألة بانتظار الموافقة التشريعية عليها، علما بأن السودان ما زال من دون برلمان منذ أطيح بالبشير.