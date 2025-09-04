لتعزيز "روح المحارب".. ترامب يبث الحياة في "وزارة الحرب" التاريخية

أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الجمعة، أمراً تنفيذياً ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع "البنتاغون" إلى "وزارة الحرب".

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض، لاحقاً، أن الرئيس الأمريكي سيوقع الأمر التنفيذي الخاص ببدء عملية إعادة تسمية وزارة الدفاع لتكون "وزارة الحرب".

وأشار كل من ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث، مؤخرًا، إلى رغبتهما في تغيير اسم الوزارة، وهي خطوة تعدّ واحدة من عدة مبادرات قادتها إدارة ترامب في إطار حملتها لتعزيز "روح المحارب" داخل "البنتاغون".

ويعيد قرار ترامب، الاسم القديم لوزارة الدفاع الأمريكية، حيث كانت تسمى سابقاً "وزارة الحرب"، وهو ما رآى الرئيس الأمريكي أنه يعتبر "الأفضل من وجهة نظره حيث كان لها وقع أقوى"، حسب تعبيره.

وقال ترامب للصحفيين، الشهر الماضي: "الجميع يحب حقيقة أننا حققنا تاريخاً لا يصدق من الانتصارات عندما كنا في وزارة الحرب".

وتحولت "وزارة الحرب" إلى "وزارة الدفاع" من خلال عملية تدريجية، بدأت بقانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وحّد الجيش والبحرية والقوات الجوية تحت منظمة واحدة تسمى "المؤسسة العسكرية الوطنية".

وأدخل تعديل على القانون الذي أُقرّ في عام 1949 اسم "وزارة الدفاع" رسمياً، ليؤسس للبنية المعمول بها اليوم.