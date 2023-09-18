عقبة جديدة.. المجر تعرقل التصديق على انضمام السويد لحلف "الناتو"

تواجه السويد عقبة جديدة في سبيل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد تلميح مجري بعدم الحاجة إلى التصديق على انضمام الوافد الجديد للحلف.

وقال لاسلو كوفير رئيس البرلمان المجري، في مقابلة مع قناة (هير تي.في) التلفزيونية، إن "من غير المؤكد أن البلاد بحاجة إلى التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".

وتأتي تعليقات كوفير، المنتمي للحزب الحاكم، عقب خطاب أرسله وزير الخارجية المجري إلى نظيره السويدي الأسبوع الماضي وأثار فيه من جديد مخاوف إزاء ما وصفها بأنها اتهامات "متحيزة وغير عادلة" من جانب بعض السياسيين السويديين للحكومة المجرية.

وتقدمت السويد بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في العام الماضي بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا وسرعان ما صدقت معظم الدول الأعضاء بالحلف على طلبها.

ولم تصدق تركيا والمجر بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف، ويقول البلدان إنهما ينسقان موقفهما بشأن المسألة بشكل وثيق.

وسيجتمع البرلمان المجري في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان النقاش حول التصديق على طلب السويد والتصويت عليه على جدول أعمال البرلمان.

وعملية التصديق في برلمان المجر معلقة منذ يوليو/ تموز 2022 إذ عبَّرت بودابست عن مخاوفها بشأن انضمام السويد للحلف بسبب انتقادات السياسيين السويديين للمجر بأنها متراجعة ديمقراطيًّا.