صحيفة بريطانية: لقب ملكي للأميرة شارلوت بدلا من الأمير إدوارد

كشفت صحيفة بريطانية، الأحد، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، قرر منح لقب ملكي رئيسي للأميرة شارلوت البالغة من العمر 7 سنوات بدلا من شقيقه الأمير إدوارد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن الملك تشارلز الثالث سيمنح لقب "دوق إدنبرة" لشارلوت قريبا، وهو اللقب الملكي الذي حمله والده الأمير فيليب قبل أن ينتقل لتشارلز بعد وفاة فيليب.

وقالت الصحيفة: "يأتي ذلك بعد أشهر من التكهنات حول سبب حجب الملك تشارلز الثالث اللقب عن شقيقه الأصغر إدوارد، الذي كان من المتوقع أن يرث الدوقية بعد وفاة والده العام الماضي".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، أن "المناقشات جارية، لكن النتيجة هي أن الملك سيمنح اللقب للأميرة شارلوت.. وستكون طريقة مناسبة لتذكر الملكة التي بالطبع كانت تحمل لقب دوقة إدنبرة قبل توليها العرش".