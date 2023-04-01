الأزمة الأوكرانية.. صورة قاتمة تستبعد الحسم على المدى المنظور

كشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أمس الجمعة، صورة قاتمة عن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا يمكنها استرجاع أراضيها التي احتلتها روسيا في المستقبل القريب.

وقال ميلي خلال مقابلة افتراضية نظمها موقع "ديفينس ون"، إنه رغم صعوبة المهمة الأوكرانية لاسترجاع أراضيها إلا أنها غير مستحيلة، ولكن لا أعتقد أنها على المدى المنظور أو خلال هذا العام.