بايدن لهرتسوغ: الصراعات في إسرائيل تعيق تقدم الملفات الإقليمية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الليلة الماضية (الثلاثاء) في لقاء خاص بينهما في البيت الأبيض، إن "النضالات المحيطة بالثورة القانونية والضجيج المرافق لها في إسرائيل، تعيق تقدم الملفات الإقليمية في المنطقة.

وأوضح هرتسوغ لبايدن بأنه "يواصل جهوده لإيجاد حل والخروج من الأزمة بأفضل طريقة ممكنة، وأنه يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات من خلال المفاوضات"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكرر بايدن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاقات واسعة بشأن الثورة القانونية، وقال لهرتسوغ إن "المحادثة التي أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع كانت جيدة وودية وبناءة".

واستمر اجتماع هرتسوغ مع بايدن نحو نصف ساعة، وحضره أيضًا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ثم انتقل هرتسوغ إلى لقاء منفصل مع بلينكن.