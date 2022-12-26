مقتل قائد أمني بحكومة طالبان في انفجار شمال أفغانستان
قُتل قائد من قوات الشرطة في حكومة حركة طالبان الأفغانية، جراء انفجار استهدفه في ولاية بدخشان الواقعة شمال شرق أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة اليوم الإثنين، عن مصادر محلية مطلعة، قولها إن "انفجارًا وقع بالقرب من مقر قيادة أمن وشرطة طالبان في مدينة فيض آباد وسط بدخشان".
وبحسب المصادر فإن "الانفجار الذي وقع على باب مدخل مقر قيادة أمن وشرطة بدخشان، أسفر عن مقتل مولوي عبد الحق، قائد شرطة طالبان في إقليم بدخشان".
ولم يصدر أي تعليق من قيادة حركة طالبان عن عدد الضحايا وطبيعة الانفجار، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتؤكد حركة طالبان أن الأوضاع الأمنية تحسنت منذ أن عادت إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021، لكن منذ ذلك الحين وقع الكثير من الانفجارات والهجمات التي أعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عنها.
وتبنى تنظيم داعش، في وقت سابق من الشهر الجاري، المسؤولية عن الهجوم على فندق في كابول يرتاده صينيون.