مقتل قائد أمني بحكومة طالبان في انفجار شمال أفغانستان

وتؤكد حركة طالبان أن الأوضاع الأمنية تحسنت منذ أن عادت إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021، لكن منذ ذلك الحين وقع الكثير من الانفجارات والهجمات التي أعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وتبنى تنظيم داعش، في وقت سابق من الشهر الجاري، المسؤولية عن الهجوم على فندق في كابول يرتاده صينيون.