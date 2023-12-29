بعد الهجوم الروسي.. بايدن "يهرع" لدعم أوكرانيا

حث الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على اتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف، معتبرا أن الهجوم الصاروخي الذي شنّته روسيا، صباح الجمعة، يؤشر إلى رغبتها في "محو" أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: "ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة في السنة المقبلة، لن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها"، داعيا الكونغرس إلى التحرك "من دون أي تأخير إضافي".

وشنت روسيا، صباح الجمعة، سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية، من بينها كييف، مستخدمةً "عددا غير مسبوق من الصواريخ"، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح 160 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية أوكرانية.

وأكد "بايدن" أن هذا كان "أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بدء الحرب" في شباط/فبراير 2022.

واعتبر الرئيس الأميركي، الذي تعد بلاده أبرز داعمي أوكرانيا عسكريا، أن الهجوم "تذكير صارخ للعالم بأنه بعد نحو عامين من هذه الحرب المدمّرة، يبقى هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حاله. يريد محو أوكرانيا وإخضاع شعبها. يجب أن يتمّ وقفه".

ورأى الرئيس الديموقراطي أن على الأميركيين أن يشعروا بـ"الفخر" للمساعدات التي قدمها الجيش الأميركي لأوكرانيا؛ من أجل أن تناضل في سبيل "حريتها واستقلالها".