حزب العمال البريطاني يريد أن يسبتدل بمجلس اللوردات مجلسا آخر منتخبا

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض منذ 12 عامًا، الذي يسجل أعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي، اليوم الإثنين عن رغبته في أن يستبدل بمجلس اللوردات مجلسا منتخبا.

وأطلق زعيم الحزب كير ستارمر، ورئيس الوزراء العمالي الأسبق غوردن براون (2007-2010) الإثنين، في ليدز شمال إنجلترا، مشاورات لتحديد برنامج الحزب للانتخابات المقبلة التي ستجري خلال عامين.

وحسب استطلاعات الرأي، فإن العماليين يتقدمون بفارق كبير جدًا على المحافظين في نوايا التصويت، مستفيدين من عدم الاستقرار في صفوف الحزب الحاكم، إذ توالى ثلاثة رؤساء وزراء منذ الصيف الماضي هم بوريس جونسون وليز تراس ثم ريشي سوناك.

وقال كير ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "أعتقد ان مجلس اللوردات لا يمكن الدفاع عنه".

وأضاف ستارمر: "أي شخص ينظر إلى مجلس اللوردات، سيواجه صعوبة في القول إنه يجب الحفاظ عليه نريد بالتالي إلغاءه واستبدال مجلس منتخب به".

وأشار إلى أن هذا المجلس "الأصغر" سيكون "ليس فقط أقل كلفة، وإنما أيضًا سيكون تمثيليًا عن مناطق وأمم بريطانيا".