فاغنر تكشف حقيقة قتلها 9 صينيين

كشف رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الجمعة، حقيقة قتل عناصره لتسعة صينيين في إفريقيا الوسطى.

وأعلن بريغوجين على قناته في التليغرام أنه" تم تسليم جميع التقارير المتعلقة بالبحث عن قتلة تسعة مواطنين صينيين إلى القيادة الصينية".

وحول ما حدث قال بريغوجين: "قتل قطاع الطرق الصينيين، وقدمت شركة فاغنر كل المساعدة اللازمة، بما في ذلك في البحث عن قطاع الطرق هؤلاء".

وأضاف زعيم فاغنر أنه "تم العثور على اللصوص القتلة، كما عُثر على أدلة مادية، إذ اعترف أحدهم بفعلته"، مؤكدا أنها "محاولة للمخابرات الأمريكية لإلقاء اللوم علينا".