هل تنزلق حرب إسرائيل على غزة لمعادلة الصراع الجيوسياسي بين موسكو وواشنطن؟

وقدَّرت أن الحرب الدائرة حاليًا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس عقب اقتحام مستوطنات الغلاف "إنما تعيد إلى الأذهان قضية الصراع بين القوتين العظميين حول الشرق الأوسط".

وذهبت إلى أن ثمة مخاوف من تكرار تراجع الموقف الأمريكي الضاغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار، بعد 50 عامًا من موقف مماثل، حين تسببت ضغوط الاتحاد السوفيتي والتلويح بالانخراط في الحرب في تراجع الموقف الأمريكي.

ونوهت إلى أن الشارع الإسرائيلي استشعر منذ بدء الحرب الحالية موقفًا أمريكيًا داعمًا بشدة؛ إذ وجه الرئيس جو بايدن رسائل قاطعة إلى من يريدون فتح جبهة جديدة، وأعلن إرسال حاملة الطائرات الأكثر تطورًا في أسطول البحرية الأمريكية "غيرالد فورد" والقوة الضاربة المصاحبة لها إلى إسرائيل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أرسلت واشنطن رسالة واضحة إلى لبنان وإلى ميليشيات حزب الله، مفادها بأن انضمام الأخيرة للحرب سيعني أن "إسرائيل ستسحق لبنان".

قلق إسرائيلي إزاء الموقف الروسي

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف موسكو من تلك التطورات لم يكن مفاجئًا، فقد صدرت تصريحات عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها أن "الحرب بين إسرائيل وحماس مثال على فشل سياسات واشنطن في الشرق الأوسط".

ورأت أن الرئيس الروسي لا يدخر وسعًا لإدانة قتل المدنيين من الجانبين، لكنه لم يخفِ وجهة نظره في الهجمات الإسرائيلية، ناقلة عن الرئيس بوتين قوله: "يجب تقليص الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين إلى الحد الأدنى وخفضها إلى مستوى صفر، إننا ندعو جميع الأطراف إلى القيام بذلك".