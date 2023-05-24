قاض أمريكي يحدد مارس 2024 موعدا لمحاكمة جنائية لترامب

وفي بداية الجلسة، سأل ميرشان ترامب عما إذا كانت لديه نسخة من الأمر. وقال ترامب "أجل، لدي".

وقال ممثلو الادعاء، إن أمر منعه من الكشف عن أدلة معينة ضروري بسبب تاريخ ترامب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لمهاجمة الآخرين، وخطر تعرض الشهود للمضايقات.