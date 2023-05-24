انتهاء جولة جديدة من محادثات سقف الدين في أمريكا دون إحراز تقدم

اختتم ممثلون للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، والجمهوريين جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين يوم الثلاثاء، دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي. فبينما يرى الديمقراطيون، أن الأثرياء الأمريكيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.