ترامب : روسيا على حق.. أوكرانيا لا يجب أن تنضم إلى "الناتو"

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تفهمه الرفض الروسي لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ترامب خلال مقابلة عبر برنامج "All In podcast"، إن ما يقوله منافسه في الانتخابات الرئاسية، الرئيس الأمريكي جو بايدن "خاطئ"، بما في ذلك مسألة "الناتو".

وأضاف أن بايدن، "يقول عكس ما يجب أن يقال في رأيي".