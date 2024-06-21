ترامب : روسيا على حق.. أوكرانيا لا يجب أن تنضم إلى "الناتو"
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تفهمه الرفض الروسي لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال ترامب خلال مقابلة عبر برنامج "All In podcast"، إن ما يقوله منافسه في الانتخابات الرئاسية، الرئيس الأمريكي جو بايدن "خاطئ"، بما في ذلك مسألة "الناتو".
وأضاف أن بايدن، "يقول عكس ما يجب أن يقال في رأيي".
ورأى ترامب، أن مخاوف روسيا من الانتشار المحتمل لقوات الحلف بالقرب من حدودها مفهومة.
وقال: "لو كنت مكان الروس فلن تكون سعيدًا أبدًا، ولن يكون هذا موضوعًا قابلاً للتفاوض على الإطلاق"، في إشارة إلى انضمام أوكرانيا إلى الناتو.