الرئيس المكسيكي: توصلنا إلى "اتفاقات مهمة" مع واشنطن بشأن الهجرة

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأربعاء، التوصل إلى "اتفاقات مهمة" بشأن الهجرة وقضايا أخرى، عقب إجرائه محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أمريكيين.

وأشاد لوبيز أوبرادور بنتائج محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في مكسيكو سيتي بهدف "التصدي المباشر لقضايا التعاون الاقتصادي والأمن والهجرة".

وكتب لوبيز أوبرادور على منصة إكس: "تم التوصل إلى اتفاقات مهمة لصالح شعبينا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال: "الآن وأكثر من أي وقت مضى، سياسة حسن الجوار أمر ضروري".

وسلّطت زيارة بلينكن ومايوركاس للمكسيك، بعد عيد الميلاد على الاهتمام الذي يوليه الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إيجاد حلول لمكافحة تزايد الهجرة.