وزير أمريكي: يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، إنه يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف رايت "إذا لم يكن الأمر واضحا بما فيه الكفاية، فسأعيد التأكيد على موقف الولايات المتحدة تجاه إيران. يجب تفكيك مسار إيران نحو الأسلحة النووية، بما في ذلك جميع قدرات التخصيب (الخاص باليورانيوم) وإعادة معالجة (البلوتونيوم) بالكامل".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أصدر أمس الأحد، بيانًا حذّر فيه من أن أي إجراء عدائي يُتخذ ضد إيران أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية" الذي سيؤدي إلى تعليق تنفيذ الترتيبات والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد البيان الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمن منشآتها النووية، في إشارة واضحة إلى استعدادها للرد على أي تصعيد أو تهديد من الأطراف الدولية.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، بدأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، خطوات تفعيل آلية السناب باك عبر رسالة إلى مجلس الأمن.