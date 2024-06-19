إيران.. بلدية مدينة آراك تزيل لافتات المرشح الإصلاحي بزشكيان‎

كشف موقع "إصلاحات نيوز" التابع للتيار الإصلاحي في إيران، الأربعاء، أن بلدية مدينة آراك مركز محافظة مركزي وسط البلاد، أزالت اليوم لافتات إعلانية للمرشح للانتخابات الرئاسية عن الإصلاحيين النائب مسعود بزشكيان.

ووصف الموقع الإخباري هذه الخطوة من بلدية مدينة آراك بـ"الغريبة"، مشيرًا إلى أن المرشحين الآخرين من التيار الأصولي المتشدد يستخدمون المرافق العامة لمدينة آراك لحملتهم الإعلانية للانتخابات الرئاسية.