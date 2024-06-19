إيران.. بلدية مدينة آراك تزيل لافتات المرشح الإصلاحي بزشكيان
كشف موقع "إصلاحات نيوز" التابع للتيار الإصلاحي في إيران، الأربعاء، أن بلدية مدينة آراك مركز محافظة مركزي وسط البلاد، أزالت اليوم لافتات إعلانية للمرشح للانتخابات الرئاسية عن الإصلاحيين النائب مسعود بزشكيان.
ووصف الموقع الإخباري هذه الخطوة من بلدية مدينة آراك بـ"الغريبة"، مشيرًا إلى أن المرشحين الآخرين من التيار الأصولي المتشدد يستخدمون المرافق العامة لمدينة آراك لحملتهم الإعلانية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الموقع في تقرير له "قامت بلدية آراك الليلة الماضية بجمع اللافتات الإعلانية لمقر الحملة الانتخابية للدكتور مسعود بزشكيان من على مستوى المدينة"، مبينًا "يحدث هذا بينما يستخدم المنافسون الآخرون للدكتور بزشكيان المرافق العامة لآراك للإعلان".
ووفق التقرير فإنه "تم يوم الاثنين الماضي أيضًا نقل مقر الدكتور المرشح مسعود بزشكيان إلى مكان آخر بسبب بعض الأعطال، وتأتي هذه الأحداث بينما يريد المسؤولون أقصى مشاركة للشعب في الانتخابات".
وفي سياق متصل، وصل مسعود بزشكيان برفقة وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف إلى محافظة أصفهان وسط البلاد ضمن حملته الانتخابية.
وقالت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إن "حضور ظريف مع بزشكيان أهم حدث انتخابي في الأيام القليلة الماضية"، في إشارة إلى ظهور ظريف الليلة الماضية ضمن طاولة مستديرة للمرشحين.
وأضافت الصحيفة "إذا لم تصل نسبة المشاركة إلى 60% فسيُحتل المبنى الرئاسي من قبل هؤلاء الأصوليين، وأهم واجب على المهتمين بحالة الوطن هو تشجيع معارفهم على المشاركة في الانتخابات اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء ساعات التصويت يوم الجمعة الـ28 من يونيو/حزيران الجاري".