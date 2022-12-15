بايدن يعتزم زيارة دول في إفريقيا ويدعو لتمثيل دولي أفضل للقارة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ 2015، كما دعا إلى تمثيل القارة في "جميع المؤسسات" الدولية بينها مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن: "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا"، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

سيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في تموز/يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.