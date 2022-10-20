المستشار الألماني: "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي يعزز الدعم لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، أمام مجلس النواب "بوندستاغ"، إن "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي "يعزّز عزم ومثابرة أوكرانيا وشركائها".

وأضاف المستشار الألماني في حديثه أمام النواب قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "الإرهاب الذي تمارسه روسيا بالقنابل والصواريخ هو عمل يائس".

وأضاف "الحاجات المالية" لكييف "تمت تغطيتها" حتى نهاية العام.

وعن مسألة الغاز قال شولتس "لا يمكن أن تعمل آلية وضع سقف لأسعار الغاز المقترحة في الاتحاد الأوروبي إلا مع شركاء من خارج الكتلة".