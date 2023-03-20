أوروبا توافق على إرسال مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا‎‎

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على خطة لمنح مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا على مدى العام المقبل، من خلال البحث في مخزوناتها والتعاون لشراء المزيد.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية ووزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "توصلنا إلى توافق سياسي لإرسال مليون طلقة ذخيرة عيار 155 مليمترا إلى أوكرانيا".

وأضاف بيفكور، الذي قادت بلاده المبادرة: "يوجد كثير من التفاصيل ما زال يجب حلها، لكن بالنسبة لي، أهم أمر هو اختتام هذه المفاوضات وتظهر لي شيئا واحدا، ما دامت توجد إرادة، توجد سبيل".