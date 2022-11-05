شولتس: معارضة شي للأسلحة النووية في أوكرانيا سبب كاف لزيارة الصين

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب زيارته لبكين الأسبوع الماضي، اليوم السبت، إن البيان المشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي نص على رفض استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا كان سببا كافيا للسفر إلى هناك.

تأتي تصريحات شولتس بعد يوم من زيارته لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث رافقه رؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات الألمانية.

والزيارة هي الأولى لدولة من دول مجموعة السبع منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقال شولتس خلال فاعلية لحزبه الديمقراطي الاشتراكي: "لأن الحكومة الصينية والرئيس وأنا كنا قادرين على إعلان أنه لا ينبغي استخدام أسلحة نووية في هذه الحرب، فإن هذا وحده جعل الزيارة تستحق القيام بها".

وانضم شي، الذي فاز بفترة رئاسية ثالثة قبل أسبوعين، إلى شولتس في الاتفاق على أنهما "يعارضان بشكل مشترك استخدام أو التهديد باستخدام أسلحة نووية" في أوكرانيا، لكنه أحجم عن انتقاد روسيا أو دعوتها لسحب قواتها.

وذكر شولتس، الذي تعرض لانتقادات لأنه يستمر على ما يبدو في انتهاج استراتيجية تجعل الاقتصاد الألماني منكشفا بشكل مفرط على السوق الصينية، أن التنويع لعب دورا أساسيا في الحد من التداعيات المحتملة لتدهور العلاقات.

وتابع: "لدينا خطة واضحة، ونحن نتبعها. وهذا يعني التنويع لكل الدول التي تربطنا بها تجارة، خاصة بالطبع مع بلد كبير جدا ولديه مثل هذا النصيب الكبير من الاقتصاد العالمي".